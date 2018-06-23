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المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

السبت، 23 يونيو 2018 01:30 ص
المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة د. مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، أن بناء قبر فوق أخر جائز للضرورة اذا لم يكن متاحا مكان آخر للدفن، وقال فى برنامج فتاوى الناس اليوم: أن إكرام الإنسان ميتا كاكرامه حيا فلايجوز إهانته بالدفن  فوقه دون ضرورة

 

وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية، أنه لايجوز عند وجود مقبرة بها جثث أموات أن يردم  فوقها بتراب ليدفن فوقها، وان الواجب هنا للضرورة أن يبنى فوق المقرر قبة فاصلة ثم يبنى فوقها مقبرة أخرى مادام لايوجد مكان آخر للدفن سوى هذا المكان.


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