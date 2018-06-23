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الكهرباء: تعليمات مشددة للعاملين بـ"الكشف والتحصيل" لأخذ قراءات دقيقة

السبت، 23 يونيو 2018 06:30 ص
الكهرباء: تعليمات مشددة للعاملين بـ"الكشف والتحصيل" لأخذ قراءات دقيقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لرؤساء شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية، بضرورة التشديد على العاملين بإدارة الكشف والتحصيل بأخذ قراءة العدادات بشكل دقيق و صحيح، وعدم الاعتماد على القراءات الدفتارية لضمان إصدار فواتير تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.
 
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حريص على متابعة شكاوى المواطنين بشكل عام بنفسه و خاصة شكاوى فواتير الاستهلاك الخاطئة حتى لا تكون عبئا عليهم، موضحا أن الوزارة حريصة على إصدار فواتير تعبر عن الاستهلاك الفعلى حتى لا يعتقد البعض أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة مبالغ فيها.
 
و تابع حمزة، أن هناك زيارات من قيادات الوزارة خلال الأيام القادمة لشركات توزيع الكهرباء لمتابعة مستوى الأداء بالشركات و مطابقة قراءة العدادات بالمتوسط العام الاستهلاك المواطنين للحفاظ على حق المواطن من ناحية و حق الدولة من ناحية أخرى.
 
 
و يرى حمزة، أن تعاقد الوزارة مع الشركة المدنية المسئولة عن أخذ قراءة العدادات ساهم فى حل العديد من المشاكل التى كانت تواجه المواطنين، مؤكدا أن هذه الشركة قضت بنسبة كبيرة على الخسائر الناتجة عن الوحدات المسجلة بالخطأ تحت مسمى "مغلق و مؤجل".
 
و أوضح حمزة، أن الشركة المدنية ساهمت أيضا فى حل مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة التى يعانى منها عدد من المواطنين، موضحا أن المستهلك عندما يجد استهلاكه يتناسب مع فاتورة الاستهلاك يقوم بالسداد، و بالتالى ارتفعت نسب التحصيل بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
 

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الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

فواتير الاستهلاك الخاطئة

وزارة الكهرباء




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