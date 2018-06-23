video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 08:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: إعلان موعد لقاء بوتين وترامب عندما يكون كل شئ جاهزا

السبت، 23 يونيو 2018 07:44 م
الكرملين: إعلان موعد لقاء بوتين وترامب عندما يكون كل شئ جاهزا دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، إنه سيؤكد موعد لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، بمجرد أن يكون كل شئ جاهزا.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال - فى وقت مبكر - إن ترامب وبوتين قد يلتقيان فور انتهاء زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون لموسكو، والمزمعة بعد غد الاثنين.

وكان بوتين، قال - فى وقت سابق من الشهر الجارى - إن الاجتماع مع ترامب سيعقد بمجرد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة، وكان آخر لقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (آبيك)، الذى عُقد فى شهر نوفمبر من العام الماضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الأمريكى: أتوقع عقد اجتماع بين ترامب وبوتين قريبا

بوتين يلتقى رئيس كوريا الجنوبية ويتعهد باستمرار جهود بلاده لحل قضية شبه الجزيرة

فيديو.. رئيس كوريا الجنوبية: اتفقت مع بوتين على تشكيل مركزا للصناعات التقنية الحديثة

اخبار عالمية

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

الكرملين

لقاء بوتين وترامب

الخارجية الامريكية

الرئاسة الروسية

اخبار العالم

اخبار روسيا




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة