الكرملين: إعلان موعد لقاء بوتين وترامب عندما يكون كل شئ جاهزا

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قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، إنه سيؤكد موعد لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، بمجرد أن يكون كل شئ جاهزا.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال - فى وقت مبكر - إن ترامب وبوتين قد يلتقيان فور انتهاء زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون لموسكو، والمزمعة بعد غد الاثنين.

وكان بوتين، قال - فى وقت سابق من الشهر الجارى - إن الاجتماع مع ترامب سيعقد بمجرد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة، وكان آخر لقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (آبيك)، الذى عُقد فى شهر نوفمبر من العام الماضى.