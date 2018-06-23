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القوى العاملة: قيادة المرأة السعودية للسيارة لن تؤثر على العمالة المصرية

السبت، 23 يونيو 2018 09:13 ص
القوى العاملة: قيادة المرأة السعودية للسيارة لن تؤثر على العمالة المصرية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تبدأ المملكة العربية السعودية، غدا الأحد، فى تنفيذ الأمر السامى الصادر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة للمرة الأولى فى تاريخ البلاد.

يأتى هذه الأمر تعزيزا لقيمة المرأة السعودية، وحرصا من القيادة السعودية الحكيمة على تمكينها، حتى تكون عنصرا فاعلا ومؤثرا فى المجتمع، ولكى تتمتع بكامل حقوقها، وتأكيدا من القيادة السعودية على استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية فى كافة المجالات، دون أن ينال ذلك من الالتزام الشرعى والأخلاقى.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه المستشار العمالي حسام طلبة، إلى أن قيادة المرأة السعودية السيارة بنفسها سيكون له أثره على سوق العمل للعمالة الوافدين خاصة عمال باكستان، والبنجال الذين يستحوذون علي نسبة 90% من جملة السائقين فى المملكة، أما السائقين المصريين فإن نسبتهم لا تتجاوز 2% فإن ذلك لن يكون له تأثر عليهم.

يذكر أن الأمر السامى الصادر من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، كان قد صدر فى سبتمبر من العام الماضى، كان مقررا أن ينفذ فى العاشر من رمضان الماضي، إلا أنه قد تأخر فى التطبيق بسبب الرغبة فى توفير كل المتطلبات والقوانين والتشريعات اللازمة، بحيث تكون المرأة فى مناخ مناسب لقيادة السيارة بأمن وسلامة .

 

 


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القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

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