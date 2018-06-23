القبض على سائقين وبحوزتهما 1000 لتر سولار مدعم فى الشرابية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن الملازم أول حسام أيمن حسين، معاون مباحث قسم شرطة الشرابية، أثناء تفقد الأوضاع بشارع الجندى، من ضبط كلا من "عماد س أ" 26 سنة، سائق، أثناء استقلاله السيارة رقم ب ق ب 649 نقل ماركة ماذدا محمل عليها خزان بداخله كمية من السولار المدعم وزنت 1000 لتر سولار.

كما تمكنوا من ضبط "محسن إ إ" 50 سنة، سائق، أثناء استقلاله السيارة رقم ق س أ 9862 نقل ماركة ماذدا محمل عليها 55 جركن صغير، أثناء قيام الثاني بتفريغ جراكن تحوى سولار داخل فنطاس السيارة قيادة الأول.

بمواجهتهما، اعترف الثانى بتجميع وتخزين السولار المدعم داخل الجراكن المضبوطة وبيعها للمتهم الأول، وبمواجهة الأول بأقوال الثانى، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التصرف فى المضبوطات بالبيع للمخابز السياحية بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



سيارة السولار التى تم ضبطها



جانب من السولار الذى تم ضبطه