العثور على رسالة تركها شاب لوالدته قبل انتحاره بالصف يخبره بمحاولة قتل نفسه

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية فى واقعة العثور على جثة نقاش مشنوقا أعلى سطح منزله بالصف.

وتوصلت التحريات إلى أن الشاب المعثور على جثته شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب ضائقة مالية، كما ذكر شقيقه أنه عثر على ورقة تحتوى على رسالة تركها المنتحر لوالدته، أكد خلالها أنه سينتحر لمروره بضائقة مالية، وتأثره نفسيا.

كان الرائد مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أعلى سطح مسكنه.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة نقاش يبلغ من العمر 23 عاما معلقا بحبل من رقبته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.