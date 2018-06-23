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السيسى يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام "الضريبة على الدخل"

السبت، 23 يونيو 2018 10:43 م
السيسى يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام "الضريبة على الدخل" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون - في مادته الأولى - على أن تستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص التالي :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%).
الشريحة الثالثة : أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه (5ر22%).
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولا – بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها : اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا – بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية : اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

قانون الضريبة على الدخل

مجلس النواب




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