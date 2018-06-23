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الداخلية تنتدب مفتشين للتحقيق فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم حدائق القبة

السبت، 23 يونيو 2018 05:48 ص
الداخلية تنتدب مفتشين للتحقيق فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم حدائق القبة قوات أمن - أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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قالت مصادر أمنية، إن هناك مفتشين من وزارة الداخلية وصلوا لقسم حدائق القبة، منذ قليل، للتحقيقات فى واقعة وفاة متهم داخل القسم للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتحديد سبب الوفاة.

وأكدت المصادر، أن مفتشين وزارة الداخلية قاموا بمراجعة أوراق حجز المتهم، وتم التأكد من قانونيتها وتبين أنه تم القبض عليه بعد اتهامه فى واقعة سرقة، وتمت مراجعة كاميرات القسم وسؤال الضباط والأفراد العاملين بالقسم، وكذا سؤال المحجوزين مع المتهم.

وأشارت المصادر، إلى هدوء الحالة الأمنية بمحيط القسم، وأن وزارة الداخلية تتابع مع أمن القاهرة الموقف الأمنى بعد تعزيز محيط القسم بخدمات التأمين.

واختتمت المصادر مشيرة إلى أن تعليمات وزير الداخلية هى التحقيق فى الواقعه وصولاً للحقيقة، وسرعة اتخاذ الإجراء القانونى فى حال وجود شبهة جنائية.

وكان اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، قد أمر بالتحقيق إداريًا فى واقعة وفاة شاب داخل قسم شرطة حدائق القبة، وطلب الكشف عن تفاصيلها ومعرفة سبب وفاة الضحية.

وأوضحت مصادر أمنية، أنه تم ضبط شاب بعد الاشتباه باتهامه فى واقعة سرقة منذ 72 ساعة، ولفظ أنفاسه داخل الحجز أثناء حجزه على ذمة القضية.

وأكدت المصادر هدوء الأوضاع أمام قسم حدائق القبة، مؤكدة، إنه جار التحقيق وانتداب مفتش الصحة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتم إخطار النيابة للتحقيق.


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