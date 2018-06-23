الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريقا هائلا بحظيرة ماشية بمنوف

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بدائرة مركز منوف دون حدوث إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بنشوب حريق بحظيرة ماشية دائرة المركز .

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، تم إخماد الحريق الذي نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب والبوص علي مساحة 250 مترا تقريباً ملك "س . م . ا" 45 سنة، فلاح ومقيم بذات الناحية ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة بالكامل ونفوق رأس ماشية، بسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية.

وتم إخطار مديرية الطب البيطرى، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.