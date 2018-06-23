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الجيش التونسى ينقذ 3 جزائريين حاولوا الهجرة غير الشرعية

السبت، 23 يونيو 2018 06:10 ص
الجيش التونسى ينقذ 3 جزائريين حاولوا الهجرة غير الشرعية عناصر من الجيش التونسى
تونس أ ش أ
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تمكنت قوات جيش البحر التونسية، المتمركزة بجزيرة جالطة من تقديم المساعدة الطبية والعناية الصحية لثلاثة مهاجرين غير شرعيين تم العثور عليهم فى الجزيرة منهكى القوى.

وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الوطنى العقيد بلحسن الوسلاتى، أن الاشخاص الذين عثر عليهم لم يقدموا وثائق هوية، غير أنهم صرحوا بأنهم من الجزائر وأنهم أبحروا من سواحل مدينة القالة (غير البعيدة عن الحدود التونسية الجزائرية)، فجر أول أمس الأربعاء، بنية الوصول إلى السواحل الايطالية (بطريقة غير شرعية) على متن قارب، مشيرا إلى أن نفاد الوقود أجبرهم على التوقف بجزيرة جالطة الواقعة على بعد 60 كم شرق مدينة طبرقة.

وأوضح الوسلاتى أنه تمّ تسليمهم إلى وحدة بحرية تابعة للحرس الوطنى لمواصلة التحرى عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 


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الجيش التونسى

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انقاذ 3 جزائريين

الهجرة غير الشرعية




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