الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بانسحاب القوات الروسية من مولدافيا

الامم المتحدة (أ ف ب)

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، قرارًا يدعو إلى انسحاب القوات الروسية المتمركزة منذ أكثر من 26 عاما فى مولدافيا، وذلك فى خطوة غير مسبوقة دانتها موسكو، وتم تبنى القرار غير الملزم بغالبية 64 صوتا، وعارضته 15 دولة، فى وقت امتنع 83 بلدا عن التصويت.

ويدعو القرار روسيا إلى أن "تُكمل بطريقة منظمة وبلا شروط وبدون مزيد من التأخير انسحاب قواتها وأسلحتها من أراضى جمهورية مولدافيا".

كما يُبدى النص "قلقا عميقا إزاء استمرار تواجد" هذه القوات فى مولدافيا "بدون موافقة هذه الدولة العضو فى الأمم المتحدة".

والقرار "يشجع الدول الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا على تسهيل إنجاز الانسحاب الروسي"، وبعد التصويت، انتقدت روسيا عدم حصول مفاوضات قبل التصويت. كما انتقدت الاتحاد الأوروبى الذى صوت لصالح النص "ولم يأخذ فى الاعتبار جهود منظمات اقليمية اخرى" مثل منظمة الأمن والتعاون لحل هذا النزاع.

وشددت موسكو على أن "مبادرة مولدافيا تقوض جهود" منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، متحدثة عن "نهج غير ديموقراطي"، وردّ الاتحاد الأوروبى بالقول إنه ملتزم بـ"سيادة مولدافيا وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها على المستوى الدولي".