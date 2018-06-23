التعليم: لم نتلق شكاوى بامتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة المكفوفين

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) صباح اليوم السبت الموافق 23/6/2018 امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017/2018، في مادة علم النفس والاجتماع.

صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المكفوفين الذين قاموا بأداء الامتحان (199) طالبًا/ طالبة أمام (25) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقد حرص الدكتور رضا حجازي-رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية والاطمئنان على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

أضاف خيري أن الطلاب المكفوفين سيؤدون الامتحان في مادة الاقتصاد غدًا الأحد الموافق 24/6/2018 بينما سيؤدي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء.