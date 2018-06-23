البحرين تدين تفجير استهدف تجمعا من مؤيدى رئيس وزراء إثيوبيا

المنامة (أ ش أ)

أدانت بشدة وزارة الخارجية البحرينية اليوم السبت، التفجير الذى استهدف تجمعًا من مؤيدى دولة الرئيس أبى أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وأسفر عن إصابة عدد من الأبرياء، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا التفجير الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.

وذكرت وكالة الانباء البحرينية "بنا" أن وزارة الخارجية أكدت تضامن مملكة البحرين مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتجدد موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه.