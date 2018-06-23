الإمارات تدين التفجير الإرهابى فى أديس أبابا و تؤكد تضامنها مع إثيوبيا

أبوظبى(أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات اليوم السبت، التفجير الإرهابى الذى استهدف تجمعا جماهيريا مؤيدا للدكتور أبى أحمد رئيس الوزراء الأثيوبى فى العاصمة أديس أبابا و أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

و قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي - في بيان اليوم، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية / وام/ - إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإرهابي الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار إثيوبيا و يتنافى مع القيم و المبادئ الدينية والإنسانية.

و أكدت موقف الإمارات الثابت و الرافض لمختلف أشكال العنف و الإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة و اجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

و أعربت الخارجية الإماراتية في ختام بيانها عن تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في مواجهة العنف و التطرف.. و تمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.