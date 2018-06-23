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السبت، 23 يونيو 2018 09:00 ص
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خلال الفترة من 2015- 2017...

الإحصاء: ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعى من 549 لـ 779 جنيها بالقطاع الخاص

السبت، 23 يونيو 2018 08:00 ص
الإحصاء: ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعى من 549 لـ 779 جنيها بالقطاع الخاص إرتفاع الاجور- أرشيفية
كتبت هبة حسام
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أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعى بكل من القطاع الخاص والقطاع العام/ الأعمال خلال الفترة من 2015- 2017.

وأوضحت البيانات الإحصائية والتى تضمنتها نشرة الأجور لعام 2017، أحدث النشرات السنوية الصادرة فى هذا الإطار عن جهاز الإحصاء، أن متوسط الأجر الأسبوعى بالقطاع الخاص بلغ خلال عام 2015 نحو 594 جنيها مرتفعا إلى 670 جنيها فى عام 2016، ثم إلى 779 جنيها خلال عام 2017.

أما فى القطاع العام/ الأعمال، فجاء تطور متوسط الأجر الأسبوعى به خلال الفترة المشار إليها كالتالى: "من 1064 جنيها خلال 2015 إلى 1154جنيها فى 2016 ثم إلى 1247 جنيها عام 2017".


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