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إحالة عامل نظافة للمحاكمة بتهمة سرقة خزينة كافيه بمنطقة عابدين

السبت، 23 يونيو 2018 09:00 ص
إحالة عامل نظافة للمحاكمة بتهمة سرقة خزينة كافيه بمنطقة عابدين صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة عابدين بإحالة عامل نظافة للمحاكمة لسرقته 32 ألف جنيه من داخل خزينة كافيه.

تلقى قسم شرطة عابدين من "محمد.ع.م" 36 سنة صاحب كافيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى 32 ألف جنيه من داخل خزينة الكافيه ملكه، وجهاز DVRالخاص بكاميرات المراقبة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

ومن خلال الفحص والتحريات، تبين وجود كسر بـ"كالون" الباب الرئيسى والداخلى للكافيه من الداخل وعثر على الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة عبارة عن "جاكوش، مفك، أجنة حديدية، سلاح أبيض سكين".

وكشفت التحريات التى باشرها المقدم حسام العشماوى رئيس مباحث عابدين، عقب فحص العاملين والمترددين على الكافيه، التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمودع.ع" 18 سنة، عامل نظافة بالكافيه، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل الخزينة فخطط لسرقتها وفى سبيل ذلك اختبئ داخل الكافيه عقب انتهاء العمل ثم قام بكسر الخزينة من الخلف باستخدام الأدوات المعثور عليها وسرقة المبلغ المالى المشار إليه، ثم تمكن من الخروج عقب قيامه بكسر البابين الرئيسى والداخلى ولاذ بالفرار، واعترف بتخلصه من جهاز DVRالمستولى عليه بإلقائه بمياه نهر النيل.

كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه لدى صديقه "أحمد.ع.ح" 30 سنة ترزى والذى نفى علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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