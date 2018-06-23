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إحالة أوراق 6 متهمين بقتل عامل وإصابة زوجته بالشرقية للمفتى

السبت، 23 يونيو 2018 06:02 م
إحالة أوراق 6 متهمين بقتل عامل وإصابة زوجته بالشرقية للمفتى هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم، إحالة أوراق 6 أشخاص لقتلهم جارهم وإصابة زوجته بأعيرة نارية بقرية شرفة الدوة مركز أبوكبير بالشرقية، لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعى فى القضية، وحددت المحكمة جلسة الأول من شهر سبتمبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ذكى العتريس، وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم غنيم، ومحمد التونى، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 15645 جنايات أبو كبير لسنة 2017، ليوم 30 مايو، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى أبوكبير العام بوصول " إبراهيم ع م" جثة هامدة، وإصابة زوجته "رضا م م" 40 سنة ربة منزل مقيمة شرفة الدوة.

وتبين من التحقيقات التى قام بها الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث أبو كبير، وجود خلافات بين المجنى عليه وكل من "عبد العزيز أ ع م" 23 سنة سائق مقيم شرفة الدوة و" عبد العزيز أ ع" 22 سنة عامل مقيم بندر أبوكبير، و" محمد أ ع" و"محمد ال ا" و" عبد العزيز أ ع" و" محمد ص ع" جميعهم مقيمين أبوكبير، فتوجهوا إلى منزله وقاموا بإطلاق أعيرة نارية أصابت زوجته وأثناء محاولة الزوج الفرار منهم أطلقوا عليه وابلا من النيران توفى فى الحال، تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى قررت بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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