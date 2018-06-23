إجراء عمليات جراحية للأطفال بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى مجانا

كتب لؤى على

أعلنت مستشفى جامعة الأزهر التخصصي برئاسة الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، زيارة خبراء عالميين للمستشفى لإجراء عمليات جراحية للأطفال بالمنظار الجراحى يومى الثلاثاء 3/7 والأربعاء 4/7 بالمجان.

وأوضح الدكتور سليمان محمد سليمان، رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن العمليات تشمل حالات: فتق الحجاب الحاجز، وارتجاع المريء، وتضخم الطحال، وكيس خلقى بالقنوات المرارية، وانسداد المعدة.

وأوضح أن العيادات التحضيرية لمناظرة الحالات تعمل يوميا بدء من اليوم السبت 23/6 وحتى يوم الخميس القادم 28/6 بمقر مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر في تمام الساعة 11 صباحا.

وأشار، إلى أن العمليات تقام على هامش انعقاد المؤتمر الدولى الثانى لجراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والذى يبدأ فعالياته فى الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.