إجراء تصويت بمجلس النواب الأمريكى الأسبوع القادم على مشروع قانون بشأن الهجرة

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أعلنت مجموعة من أعضاء الحزب الجمهورى بمجلس النواب الأمريكى، اليوم السبت، اعتزامهم إجراء تصويت فى الأسبوع القادم على مشروع قانون بشأن الهجرة للولايات المتحدة.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن هذا التصويت يأتى على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الجمعة، لهؤلاء الجمهوريين بضرورة تأجيل تلك الخطوة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نهاية العام الجارى.

ويرى المراقبون أن الجمهوريين يملكون أغلبية فى مجلس النواب من شأنها أن تؤدى إلى الموافقة على مشروع القانون، غير أنهم يواجهون امكانية الاعتراض عليه فى مجلس الشيوخ، حيث يملك الأعضاء الديمقراطيين مقاعد تكفى للحيلولة دون موافقة 60 عضوا وهو العدد اللازم لتمريره.

وكان ترامب، قد دعا فى وقت سابق من الأسبوع الماضى أعضاء الكونجرس إلى الموافقة على مشروع شامل بشأن الهجرة للولايات المتحدة، غير أنه طالب الجمهوريين فى تدوينة عبر "تويتر"، أمس الجمعة، بعدم تبديد وقتهم فى مسألة الهجرة، وإرجاء ذلك إلى ما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس والتى من المقرر أن تجرى فى شهر نوفمبر المقبل، كما كان ترامب قد وقع مؤخرا امرا تنفيذيا تراجع فيه عن سياسة الفصل بين أطفال المهاجرين غير الشرعيين وعائلاتهم على الحدود الأمريكية مع المكسيك وهى الخطوة التى زعم انها تأتى بهدف حماية الأمن القومى الأمريكى والتى أثارت انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.