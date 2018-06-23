أسعار الذهب اليوم السبت 23-6-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 23-6-2018 ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 643 جنيها للجرام، ليواصل الذهب تراجعه لليوم الثاني على التوالي.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى

عيار 18 : 551 جنيه

عيار 21 : 643 جنيه

عيار 24 : 734 جنيه

الجنيه الذهب : 5144 جنيه

السعر العالمي : 1270 دولار

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.