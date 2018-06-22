وفد القابضة الكيماوية يتوجه إلى المغرب الأحد للمشاركة فى مؤتمر الأسمدة

كتب عبد الحليم سالم

يتوجه صباح بعد غد الأحد وفد من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركات الأسمدة التابعة إلى المغرب للمشاركة فى فعاليات الاتحاد العربى للأسمدة.

يترأس الوفد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، ويضم كل من المهندس عيد الحوت رئيس شركة كيما، والمهندس نبيل مكاوى رئيس شركة الدلتا للأسمدة" سماد طلخا " والمهندس حمدى جابر رئيس شركة النصر للأسمدة.

من المنتظر أن يشارك الوفد فى فعاليات الاتحاد والتعرف على أحدث التكنولوجيا فى مجال الأسمدة والكيماويات، على أن يعود يوم الجمعة المقبل.