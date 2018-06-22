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وزير القوى العاملة: صرف 210 آلاف جنيه مستحقات مصرى اختلف مع شريكه بإيطاليا

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:07 م
وزير القوى العاملة: صرف 210 آلاف جنيه مستحقات مصرى اختلف مع شريكه بإيطاليا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بالعمل على حل نزاع الشراكة مع أحد المواطنين المصريين، والتوفيق مع شريكة على شيكات بدون رصيد بقيمة 10 آلاف يورو، أى حوالى 210 آلاف جنيه مصرى.
 
وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أن مكتب التمثيل العمالى تتدخل للمرة الثانية لحل نزاع شراكة لصالح المواطن المصرى "رجب.ص.أ من محافظة المنوفية الذى أختلف مع شريكه على شيكات بدون رصيد بقيمة 10 ألاف يورو، أى حوالى 210 آلاف جنيه مصرى.
 
وأشار إلى أنه تم إحالة المشكلة للقضاء الإيطالي، وقام المكتب بالتدخل بصورة ودية على مدار أكثر من 8 أشهر، وأخيرا تم الحصول على الشيكات وتم تسليم المواطن قيمتها فى صورة نقدية بعد أن قام طرفى النزاع بالتنازل عن التقاضى أمام القضاء الإيطالى.
 
وقال: إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو كان يتابع مع المكتب أولا بأول المشكلة حتى تم حلها بصورة ودية.
 
 

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