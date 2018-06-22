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الجمعة، 22 يونيو 2018 02:52 م
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نقل سيارات بيع السلع الغذائية من شارع الترعة البولاقية بشبرا إلى سوق أحمد حلمى

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:26 م
نقل سيارات بيع السلع الغذائية من شارع الترعة البولاقية بشبرا إلى سوق أحمد حلمى سيارات بيع السلع الغذائية
ماجد تمراز
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طلبت أجهزة محافظة القاهرة وحى شبرا، من سيارات بيع السلع الغذائية التابعة للقوات المسلحة الموجودة عند أول شارع الترعة البولاقية، الانتقال إلى داخل سوق أحمد حلمى ، وذلك لتيسير حركة المرور بمدخل حى شبرا، ولحث المواطنين على الإقبال على السوق.
 
وأكد اللواء هانى يوسف، رئيس حى شبرا، أنه تم رفع كافة المخلفات المتواجدية بمحيط سور موقف "أحمد حلمى"، مشيرا إلى أنه يتم متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة به بشكل يومى، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، لمنع التلاعب بأسعار التعريفة الجديدة.
 
وأضاف "يوسف"، أنه تم مناقشة الخطة الاستثمارية للحى لعام 2018\2019، والتى تشمل أعمال الرصف والإنارة والمشروعات الخدمية مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالحى، وذلك لتحديد احتياجات الحى.

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