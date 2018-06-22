نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

كتبت أسماء شلبى

حروق من الدرجة الأولى أصابت الزوجة نعمة.ع.س، بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها "سيد.أ.ف"، وقيامه بسكب البنزين عليها وإشعال النيران بها، بسبب غيرته وشكه فيها، لترقد الزوجة طوال 14 شهرًا تعالج من الحادث المؤلم.

وقالت الزوجة فى دعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وهى تروي ما حدث لها: عندما تزوجت كنت بين نارين، إما الطلاق بعد شهر من الزواج أو إكمال حياتى التعيسة بصحبة زوجى الذى لا يرحم، والتعرض يوميًا لإهانات وضرب وسب وحرمان على يديه.

وتابعت نعمة: رغم أن سنه يكبرنى بكثير، وافق أهلى كونى مطلقة حتى يتهربوا من كلام الناس والاتهامات الباطلة التى أطلقوها على، ما جعل زوجى يعايرنى بها ويغير لأتفه الأسباب، فإذا فقد عقلى ونظرت من الشرفة يكون عقابى شديد لدرجة تصل للضرب حتى الموت تحت يديه.

وأكملت: فوصل به الأمر أن استيقظت من النوم وجدته قد قص شعرى عقابًا لى على إظهاره أمام جارتى، وتركت على أثر تلك الحادثة المنزل 3 أشهر، ولكن إجبار أهلى جعلنى أعود له مذلولة خاضعة أطلب رضاه.

وقالت الزوجة التى قاست من عنف زوجها: فى آخر خلاف جمعنا أصيب زوجى بالجنون، وقام بضربى حتى فقدت الوعى عندما علم بحملى، واتهمنى بشرفى ولم أستيقظ إلا والنيران تأكل جسدى، والجيران حولى يحاولون إنقاذى.

وقالت الزوجة: حررت محضرًا وأقمت دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بزنانيرى رقم4799 لسنة2018 وانتظر الحكم بعد أن أصبحت مشوهة وفقدت جمالى بسبب جبروت زوجى.