نائب محافظ القاهرة: نسعى لفتح أسواقًا جديدة لتوفير سلع بأسعار مخفضة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه يسعى بالتزامن مع ارتفاع اسعار المحروقات والتى من المحتمل ان تؤثر على اسعار بعض السلع، إلى فتح عدد من الأسواق الجديدة ومنافذ جديدة لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين لحمايتهم من الاستغلال وجشع التجار.

وأضاف نائب محافظ القاهرة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه يتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوزيع المساعدات العينية على الأسر الأكثر احتياجاً بأحياء المنطقتين الغربية والشمالية، بالإضافى إلى فتح أسواق مثل سوق الترجمان مدعمة بالسلع الغذائية بأسعار تنافسية.

وأشار نائب محافظ القاهرة ، أن المحافظة تحرص دائما على حماية المواطن من استغلال التجار، واهتمت مؤخرا، بشكل كبير، بالتعامل والتعاون الجيد مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والخيرية لرفع العبء عن المواطن الفقير ومحدود الدخل مما كان له أثر إيجابى على الشارع المصرى.