نائبة وزير الزراعة تزور حديقة الأسماك.. وتؤكد حفظ الطابع التاريخى للجبلاية

كتب عز النوبى

قامت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، بجولة مفاجئة لحديقة الأسماك بالزمالك تفقدت خلالها أعمال تطوير، في مناطق المفرخات السمكية، وتطوير الأحواض السمكية وأحواض المحنطات السمكية بالحديقة فضلا عن البحيرة الرئيسية بالحديقة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير للحديقة لإعادتها إلي خريطة السياحة المحلية والعالمية.

والتقت نائب وزير الزراعة الدكتور أياتي رجب مدير حديقة الاسماك، حيث استعرض ما تم تطويره داخل الحديقة، والمعوقات التي يجب التدخل لحلها، وهو ما تعهدت به نائب وزير الزراعة خلال لقاءها العاملين بالحديقة وإعداد مذكرة بشأنها لعرضها علي الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة لإصدار قرارات عاجلة لحل معوقات التطوير، مشيدة بمنظومة النظاقة داخل الحديقة تزامنا مع تنفيذ برامج خطة التطوير.

وقالت محرز في تصريحات صحفية علي هامش الجولة، إنه سيتم التنسيق مع وزارة الآثار لضمان تطبيق الاشتراطات المتعلقة بالحفاظ علي الطابع الأثري للحديقة، وتزويد مناطق الجبلايات التاريخية بكاميرات مراقبة لتأمين مختلف الاماكن بها للحفاظ علي المحنطات الاثرية والاحواض السمكية داخل جبلاية حديقة الاسماك، مشيرة إلي أنه سيتم صرف مكافاة للمجدين من العاملين بحديقة الاسماك.

وأضافت نائب وزير الزراعة: تم تطوير 12 حوض للأسماك النيلية والأفريقية وأسماك أنهار الأمازون التى تضم 32 نوعا ، بالإضافة الى تطوير أحواض أسماك "الملاك الأمريكى والترسا والتماسيح" لزيادة إقبال الزائرين على الحديقة، بالإضافة إلي إصلاح وترميم عدد 2 صوبة للمفرخات السمكية، ثنائية الغرض، وإصلاح المعمل الخاص بالتحفظ لتجهيز المواد الكيماوية سواء مشتقة أو مجهزة من رؤوس الأسماك وحفظها لتجهيز الأسماك لعملية التبويض.

وأوضحت محرز: تم الانتهاء من أعمال تقليم وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء بكمية حوالى 10 طن مخلفات وجارى رفع باقى المخلفات ، وترميم الأرضيات الخاصة بممرات الحديقة، مشيرة إلي إن المفرخات اسمكية تستهدف انتاج أسماك زريعة أسماك والوصول بها إلى حجم الأصبعيات، وانتاج سمك المبروك يصل إلى 200 ألف سمكه وانتاج سمك المبروك حشائش يصل إلى 100 ألف سمكه أكتوبر المقبل، وانتاج 100 ألف زريعة قراميط أغسطس المقبل، وانتاج 100 ألف زريعة بلطى حتي أغسطس المقبل، فضلا عن إنتاج 500 ألف من أسماك الزينه الملونه.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلي أنه تم الانتهاء من تطوير وتحديث المفرخات السمكية بالحديقة، والتي كانت مغلقة لمدة تجاوزت عشرين عاما بالحديقة، والذي يفرخ لنا كل أنواع الأسماك النيلية للمحافظة عليها وفق منهج علمي يساهم في النهوض بالثروة السمكية، مشيرة إلي انه تم تجهيز بحيرة الاسماك الملونة والرئيسية بالحديقة لإستقبال زوار الحديقة علي مدار جميع المناسبات.

وكشفت عن أنه تم الانتهاء من تنظيف البركة الموجودة بحديقة الأسماك، والتي يجري حاليا إعداد الدراسات اللازمة للبدء في تطويرها وتحديثها بالتنسيق مع وزارة الآثار، من خلال ترميم الأجزاء المهدمة منها، مع مراعاة الحفاظ على تراثها، وتجديد منظومة الصرف بها، مشيرة الي ان وزارة الاثار وافقت علي مخطط استكمال المظهر الجمالي للبركة وهو ما يجري تنفيذ حاليا.

وقالت "محرز"، أنه سيتم تزويد هذه البحيرة، بطيور مائية لزيادة الشكل الجمالي وإضفاء الرضا لجمهور زائري حديقة الأسماك ، مضيفة، انه تم الانتهاء من الترميمات والاصلاحات، في أرضيات حديقة الاسماك، مع الحفاظ علي الطابع التاريخي والاثري، لكل منطقة داخل الحديقة بالتنسيق مع وزارة الاثار، بالاضافة إلي إزالة أكوام من القمامة التي كانت تهدد زوار الحديقة، فضلا عن تقليم الاشجار وفقا للمعايير المتعلقة بجمال المسطحات الخضراء والاشجار.

وأكدت "محرز"،أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير جبلاية الأسماك ضمن المرحلة الثالثة لأعمال التطوير، حيث سيتم تقسيمها إلى عدد من أركان اسماك الزينة، منها ركن الاسماك الصينية، وركن الاسماك النيلية، مشيرة إلي ان حديقة الأسماك تضم حوالى 49 حوضا لأنواع مختلفة من الأسماك، كما يعرض فيها أنواع مختلفة من الأسماك المحنطة وأنواع من الزواحف البحرية والسلاحف، مشيرة إلي تشغيل أحواض الجبلاية بعد الاحلال والتجديد طبقاً للتنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بمعرفة هيئة الثروة السمكية، وإضاءة وتشغيل عدد 13 حوضا لأسماك الترسة، وتشغيل عدد 17 حوضا لعرض محنطات الأحياء المائية، وإضاءة الشلالات الغير مستغلة داخل الحديقة