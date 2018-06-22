ميركل تستقبل رئيس وزراء إسبانيا فى برلين .. الثلاثاء القادم

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أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أوريك ديمر، اليوم الجمعة، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سوف تستقبل رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، الثلاثاء القادم، بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.

وأضافت أن المحادثات المشتركة بين البلدين سوف تركز على السياسة الأوروبية وتطوير الاتحاد الأوروبى، قبل قمة الاتحاد القادمة التى سوف تنعقد على مدار يومين فى الفترة من 28 إلى 29 يونيو الجارى، ويذكر أن سانتشيس تولى منصبه فى الثانى من يونيو الجارى، ليصبح رئيسا جديدا للحكومة الإسبانية خلفا لماريانو راخوى، الذى غادر منصبه بسبب فضيحة فساد.