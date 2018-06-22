"مصر للطيران" تسير 17 رحلة من السعودية لإعادة آلاف المعتمرين

كتب هانى عثمان

سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 17 رحلة جوية إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من مطارات السعودية لعودة 3 آلاف و557 معتمرا بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.

وقالت مصادر، إن شركة مصر للطيران سيرت، اليوم الجمعة، 12 رحلة من مطار جدة على متنها 2627 معتمرا، بالإضافة إلى تسيير 5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 930 ليصل إجمالى عدد الرحلات لـ 17 رحلة جوية على متنها 3 آلاف و557 معتمرعائد إلى أراضى البلاد.

وأشارت المصادر إلى تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.