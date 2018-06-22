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"مصر للطيران" تسير 17 رحلة من السعودية لإعادة آلاف المعتمرين

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:46 م
"مصر للطيران" تسير 17 رحلة من السعودية لإعادة آلاف المعتمرين معتمرين - أرشيفية
كتب هانى عثمان
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سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 17 رحلة جوية إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من مطارات السعودية لعودة 3 آلاف و557 معتمرا بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.
 
 
وقالت مصادر، إن شركة مصر للطيران سيرت، اليوم الجمعة، 12 رحلة من مطار جدة على متنها 2627 معتمرا، بالإضافة إلى تسيير 5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 930 ليصل إجمالى عدد الرحلات لـ 17 رحلة جوية على متنها 3 آلاف و557 معتمرعائد إلى أراضى البلاد.
 
 
وأشارت المصادر إلى تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.
 
 

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اليوم.. مصر للطيران تسير 17 رحلة من السعودية لإعادة أكثر من 3 آلاف معتمر

مطار القاهره

السعوديه

مصر للطيران




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