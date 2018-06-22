"مصر للطيران" تسير 17 رحلة من السعودية لإعادة آلاف المعتمرين

سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 17 رحلة جوية إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من مطارات السعودية لعودة 3 آلاف و557 معتمرا بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.
وقالت مصادر، إن شركة مصر للطيران سيرت، اليوم الجمعة، 12 رحلة من مطار جدة على متنها 2627 معتمرا، بالإضافة إلى تسيير 5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 930 ليصل إجمالى عدد الرحلات لـ 17 رحلة جوية على متنها 3 آلاف و557 معتمرعائد إلى أراضى البلاد.
وأشارت المصادر إلى تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.
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