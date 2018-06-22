video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 03:37 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر لصناعة الكيماويات: خطة لاستغلال الفائض من الكلور

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:00 ص
مصر لصناعة الكيماويات: خطة لاستغلال الفائض من الكلور المحاسب عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

وضعت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،  خطة إنتاجية مستهدفة  أفضل تشكيلة إنتاج مع التركيز على المنتجات الأكثر ربحية، وذلك على ضوء دراسة اتجاهات السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وقالت الشركة فى موازنتها التقديرية التى ترأسها المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، إنها  تستهدف خلال العام المالى 2018-2019  إنتاج  نحو 435 مليون جنيه بنسبة تشغيل للمصانع بطاقة 70%.

كما تستهدف تحقيق 125.7 مليون جنيه أرباح العام المالى المقبل.

وقالت الشركة إنه يحد من قدرة الشركة على استغلال المصانع وجود وفرة فى منتج الكلور فى السوق المحلى من الشركات المنافسة.

وتدرس الشركة حاليًا جدوى إقامة مشروعات أخرى لاستيعاب الكلور، كما يتم حاليًا تصريف معظم إنتاج الشركة بالأسواق المحلية والخارجية حيث تبلغ حصة الشركة 30% من السوق المحلى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القابضة الكيماوية: 7 مليارات جنيه مديونيات الكهرباء والغاز وجدولة المتأخرات

مصر لصناعة الكيماويات

القابضة الكيماوية

الكلور

عماد الدين مصطفى




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة