مصر لصناعة الكيماويات: خطة لاستغلال الفائض من الكلور

كتب عبد الحليم سالم

وضعت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خطة إنتاجية مستهدفة أفضل تشكيلة إنتاج مع التركيز على المنتجات الأكثر ربحية، وذلك على ضوء دراسة اتجاهات السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وقالت الشركة فى موازنتها التقديرية التى ترأسها المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، إنها تستهدف خلال العام المالى 2018-2019 إنتاج نحو 435 مليون جنيه بنسبة تشغيل للمصانع بطاقة 70%.

كما تستهدف تحقيق 125.7 مليون جنيه أرباح العام المالى المقبل.

وقالت الشركة إنه يحد من قدرة الشركة على استغلال المصانع وجود وفرة فى منتج الكلور فى السوق المحلى من الشركات المنافسة.

وتدرس الشركة حاليًا جدوى إقامة مشروعات أخرى لاستيعاب الكلور، كما يتم حاليًا تصريف معظم إنتاج الشركة بالأسواق المحلية والخارجية حيث تبلغ حصة الشركة 30% من السوق المحلى.