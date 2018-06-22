مصرع مسئول وإصابة 10 أشخاص آخرين بسبب عاصفة فى بولندا

وارسو (أ ش أ)

لقى مسئول بولندى مصرعه وأصيب 10 أشخاص آخرين بسبب عاصفة شديدة ضربت البلاد، كما أسفرت العاصفة عن تدمير 300 مبنى أيضا.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن الشرطة البولندية قولها إن روبرت ماكوفسكى نائب عمدة بلدة "فوومين" التى تقع بالقرب من العاصمة "وارسو" توفى متأثرا بجروحه، جراء سقوط شجرة بسبب العاصفة فى وقت متأخر أمس.

فيما قال المتحدث باسم رجال الإطفاء باول فراتشاك، إن العاصفة تسببت فى انقطاع الكهرباء عن 74 ألف أسرة، مشيرا إلى أنه من بين المصابين رجل إطفاء، كما اندلع نحو 12 حريقا عندما دمرت العاصفة خطوط الكهرباء.