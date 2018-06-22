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مداهمة بؤر إجرامية وضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة لأمن الجيزة

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:13 ص
مداهمة بؤر إجرامية وضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة لأمن الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة شن حملاتها الأمنية، لضبط حائزى الأسلحة غير المرخصة، والقضاء على البؤر المواد المخدرة بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 36 قضية مخدرات وسلاح نارى.

واستهدفت الحملة عدة بؤر إجرامية بقطاع جنوب الجيزة، بالإضافة إلى مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم وبولاق الدكرور وإمبابة، حيث تم تنفيذ 228 حكما قضائيا، وتحرير 107 قضايا تموينية، ضبط خلالها عدد من بائعى أسطوانات الغاز لبيعها بقيمة أعلى من قيمتها الرسمية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما أزال ضباط شرطة المرافق 430 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، وتم تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


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