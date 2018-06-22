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قطر تواصل صرف الملايين لتجميل صورتها بالتعاقد مع الأرجنتينى ألميدا لتدريب الريان

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:21 م
قطر تواصل صرف الملايين لتجميل صورتها بالتعاقد مع الأرجنتينى ألميدا لتدريب الريان ماتياس الميدا
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "بولابيب" الإسبانية أن قطر تواصل عرض الملايين لشراء الرياضيين فى محاولة لتحسين صورتها أمام العالم بعد أن أصبحت معزولة بسبب دعمها وتمويلها للارهاب، وتعرض الآن على مدرب الأرجنتينى لفريق ديبورتيفو جوادا لاخارا المكسيكى ماتياس الميدا تولى مهام تدريب فريق الريان فى مطلع الموسم الكروى الجديد 2018-2019.

 

وأشارت إلى أن عروض قطر للرياضيين دائما تكون مغرية، وهناك مصادر تؤكد حصوله على عرضا "مليون دولار" من النادى القطرى الريان لتوجيهها المقبل.

 

وأضافت الصحيفة المدرب السويسرى السابق لأهلى جدة السعودى كريستيان جروس كان على طاولة المفاوضات أيضا إلا أنه اشترط الحصول على مبلغ 2.5 مليون يورو سنويا للموافقة على تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الريان، بالإضافة إلى تقاضى مساعديه 300 ألف يورو، وهو ما يراه مجلس الريان مبلغا كبيرا جدا يفوق إمكانيات النادى.


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