video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 02:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

فورين بوليسى: أردوغان "خبير" فى سرقة الانتخابات ولا يستطيع تحمل الخسارة

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:52 م
فورين بوليسى: أردوغان "خبير" فى سرقة الانتخابات ولا يستطيع تحمل الخسارة الرئيس التركى رجب طيب ارودغان
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى للفوز فى الانتخابات الرئاسية بأى وسيلة ضرورية، مشيرة إلى أنه لديه خبرات كثيرة فى سرقة الانتخابات، ولا يستطيع تحمل خسارة التصويت القادم المقرر يوم الأحد المقبل.

وذهبت المجلة إلى القول: إذا أردت أن تستعرض ما يمكن أن يحدث لأردوغان وعائلته وشبكة المحسوبية التى بناها عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة الأحد المقبل، فقط انظر إلى انتخابات ماليزيا الأخيرة، فلم يتم فقط هزيمة رئيس الوزراء نجيب رزاق، الذى كان حزبه فى السلطة على مدار 61 عاما، ولكن بدأت على الفور تحقيقات الفساد.

بمعنى أخر، تتابع فورين بوليسى، فإن خسارة الانتخابات المقبلة ليست خيارا لأردوغان. وقالت إنه عندما دعا لهذه الانتخابات المبكرة، كان أردوغان نوى أن يمثل بها المرحلة الأخيرة لتحول تركيا من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، وحصل الرئيس على حصة كبيرة من السلطة، ومن ثم فإن البرلمان، وخاصة لو ظل فى يد حزب أردوغان العدالة والتنمية، لن يكون سوى مصدق على ما يقوم به الرئيس.

 ولا يترك أردوغان أى شىء فى هذه الانتخابات للمصادفة، وقام بهندسة عدة تغييرات فى قانون الانتخابات، منها ما سيكون له أثر كبير، فقد أنهى متطلب ختم كل أوراق الاقتراع من قبل المسئولين، وهو ما سيجعل النظام مفتوحا للانتهاكات بطرق عديدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مفتى المصالح".. فتاوى القرضاوى السياسية لخدمة مصالح الدوحة.. المعارضة القطرية تكشف انتشار بيع الخمور استنادا على فتواه بجواز تناول نسبة قليلة من الكحول.. و"العمليات الانتحارية ودعم أرودغان" أبرز فتاويه

بالأرقام.. تعرف على جرائم نظام أرودغان منذ الانقلاب

"ازدواجية أرودغان والإخوان".. الرئيس التركى ونظامه يهاجم مصر ويزعم تدهور حقوق الإنسان ويوسع سجونه لاستقبال مزيد من المعارضين.. المجتمع الدولى يتجاهل فرض عقوبات عليه بينما يدافع عن الإرهابيين.. ونواب: متناقض

تركيا

اخبار تركيا

رئيس تركيا

رجب طيب اردوغان

انتخابات تركيا

العدالة والتنمية




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة