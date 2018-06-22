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الجمعة، 22 يونيو 2018 12:27 م
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غضب فى بلجيكا بعد قتل لبؤة هاربة من حديقة حيوان بالرصاص

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:57 ص
غضب فى بلجيكا بعد قتل لبؤة هاربة من حديقة حيوان بالرصاص لبؤة - أرشيفية
رويترز
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قالت حديقة حيوان بلجيكية، إن لبؤة بها هربت من محبسها، يوم الخميس، وقتلتها الشرطة بالرصاص بعد فشل محاولات لتخديرها مما أثار انتقادات حادة من قبل جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان وسياسيين.

وتمكنت اللبؤة من تحرير نفسها من محبسها بحديقة حيوان بلانكنديل شمالى بروكسل فى وقت مبكر أمس، وتم إجلاء العاملين والزوار فورا أو إبلاغهم بالاحتماء بأماكن مغلقة، وقالت حديقة حيوان بلانكنديل على "تويتر"، "بعد محاولتين لتخدير اللبؤة اضطررنا لإخمادها برصاصة".

وقالت جماعة جايا المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوان، إن محاولات حديقة الحيوان والشرطة لإعادة الحيوان لمحبسه كانت أشبه "بعقلية رعاة البقر"، فيما قالت حديقة حيوان بلانكنديل، فى بيان، إنها اضطرت لقتل الحيوان بعد أن أصبح الوضع خطيرا للغاية، كما قال متحدث باسم الشرطة، "لم نرد أن يحدث ذلك، لكن لسوء الحظ لم يكن هناك خيار آخر، إنه يوم حزين جدا لرجال الشرطة الذين شاركوا فى العملية ولحديقة الحيوان".

 


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