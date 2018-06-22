صحيفة كويتية: السماح للكويتيات بقيادة السيارة فى السعودية والعكس

الكويت (أ ش أ)

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الجمعة، أنه مع قرب تطبيق قانون السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة يوم الأحد المقبل، لم تبد وزارة الداخلية الكويتية موانع بدخول المرأة السعودية بسيارتها إلى الكويت عبر المنافذ الحدودية الكويتية، مع تطبيق الأنظمة والقوانين الاعتيادية عليها.

وأضافت أن قيادة المرأة الكويتية للسيارة داخل المملكة العربية السعودية كذلك لا يوجد عليها أى مانع، شريطة أن تكون وفق القانون المعمول به فى الدولتين، حيث أن التنقل للمرأة سواء الكويتية أو السعودية سينفذ بشكل طبيعى وفق قوانين كل دولة، سواء المرورية أو الأمنية، بما يضمن السلامة لجميع قائدى السيارات، شريطة أن تحمل رخصة قيادة صالحة وأوراقا ثبوتية للسيارة.

وتوقعت الصحيفة أن يتم عقد اجتماعا تنسيقيا قريبا بين المعنيين بوزارتى الداخلية فى الكويت والسعودية، لتنظيم وتحديد بعض الاشتراطات التى تصاحب تطبيق قرار قيادة المرأة فى السعودية، والذى سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.