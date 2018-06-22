سلطات مطار القاهرة تضبط هواتف محمولة تقدر بـ800 ألف جنيه بحوزة راكب صينى

كتب هانى عثمان

ضبط رجال الجمارك بمطار القاهرة، برئاسة أحمد العشرى مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، تقدر قيمتها بأكثر من 800 ألف جنيه.

وكان محمود سعيد، رئيس قسم تفتيش الركاب، اشتبه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، فى راكب صينى بدت عليه علامات القلق والارتباك، وعند توجيه السؤال له عن وجود ما يتستحق رسوم جمركية بحوزته أجاب بالنفى، وبالعرض على جمال سالم، مدير الوردية قرر تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام معتمة.

وتقرر تكليف لجنة من طارق عبد الوهاب تحت إشراف فوزى العميرى مدير إدارة الحركة لتفتيش حقائب الراكب، حيث تبين وجود 79 هاتفا محمولا ماركة آيفون 8 مخفاة بين طيات ملابسة، وتقدر قيمتها بأكثر من 800 ألف جنيه، لذا قرر محمد قناوى، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، اتتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 44 لسنة 2018.