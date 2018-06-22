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روسيا: العثور على 40 طنا مواد سامة بالمناطق المحررة من المسلحين فى سوريا

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:55 ص
روسيا: العثور على 40 طنا مواد سامة بالمناطق المحررة من المسلحين فى سوريا سوريا - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أكد إيجور كيريلوف قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية أنه تم العثور على أكثر من 40 طنا من المواد السامة فى المناطق المحررة من المسلحين فى سوريا، مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت طلب السلطات السورية إجراء تفتيش فى المستودعات الكيميائية التابعة للمسلحين.

وقال كيريلوف - فى مؤتمر صحفى مشترك لوزارتى الخارجية والدفاع الروسيتين اليوم الجمعة،  "عثرت قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية فى الأراضى السورية على مختبرات سرية ومستودعات لمواد سامة تعود للمسلحين، وتم العثور فى 9 نوفمبر العام الماضى فى الزاهرى على مستودع يحتوى على 5 حاويات سعة كل منها 840 لترا، إضافة إلى مختبر بدائى لتحضير المواد السامة".

وأضاف "طالبت السلطات السورية مراراً أن ترسل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أخصائييها إلى تلك المواقع، لكنها كانت ترفض أو تبرر ذلك بغياب ظروف آمنة".  

 


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