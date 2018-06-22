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خطة لتطوير ملاحة سبيكة بشمال سيناء ومناقصة عالمية لاستغلالها

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:00 ص
خطة لتطوير ملاحة سبيكة بشمال سيناء ومناقصة عالمية لاستغلالها شركة النصر للملاحات
كتب عبد الحليم سالم
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تستهدف شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تعظيم الاستفادة من ملاحة سبيكة بشمال سيناء، والتى تمثل 75% من إنتاج الشركة.

وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة، فإنها تسعى إلى إنتاج 63 ألف طن من الملاحة بنسبة 53% فقط من طاقتها الإنتاجية.

وكشفت شركة النصر للملاحات عن أن هناك صعوبة فى تصدير الملح من ميناء العريش كما أن الشركة تنتظر هدوء الأوضاع  حتى يتم طرح مناقصة عالمية لاستغلال المحلول المر من الملاحة.

وقالت الشركة إن بنك الاستثمار القومى لم يجمد قيمة قرض بمبلغ 110 ملايين جنيه منذ 1 يوليو 2004، وبالتالى قام البنك باحتساب فوائد كبيرة، ما رفع مبلغ القرض إلى 2.9 مليار جنيه، وأوصل الدين 110 ملايين جنيه وتم سداد 50 مليون جنيه منه.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات تصل إلى 4.1 مليون جنيه  بالعام المالى 2018-2019 لتجهيز مخازن للإنتاج وعمل صيانات، إضافة إلى استغلال أحد الأحواض بملاحة برج العرب بمساحة 840 ألف متر مربع كمزرعة سمكية بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار.

 

 

 


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شركة النصر للملاحات

القابضة الكيماوية

وزارة قطاع الاعمال العام

ملاحة سبيكة

ملاحة برج العرب




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