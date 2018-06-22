حصاد العالم.. أردوغان يهدد بطرد السوريين من تركيا

إعداد – هاشم الفخرانى

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا سيطرة على المتابعات الدولية، فى حين سيطر الشأن الفلسطينى على المتابعات العربية.

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