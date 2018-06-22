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الجمعة، 22 يونيو 2018 08:59 م
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حصاد العالم.. أردوغان يهدد بطرد السوريين من تركيا

الجمعة، 22 يونيو 2018 08:00 م
حصاد العالم.. أردوغان يهدد بطرد السوريين من تركيا اردوغان
إعداد – هاشم الفخرانى
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا سيطرة على المتابعات الدولية، فى حين سيطر الشأن الفلسطينى على المتابعات العربية.

 

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