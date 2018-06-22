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حالة الطقس اليوم الجمعة 22/6/2018 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 22/6/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة  ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد  الجوية أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذه الفترة من السنة، وتسود أجواء صيفية مُعتدلة في عموم المناطق، وتكون حارة نسبياً في الاغوار والعقبة والبحر الميت والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
 
في خليج العقبة،  الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية
 
ليلاً: تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدوج 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار نهاراً، ولطيفاً ليلاً، وتكوت الرياح شمالية غربية خفيفة غلى معتدلة السرعة. 
 

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