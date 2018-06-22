تعرف على خطة طوارئ وزارة الرى خلال موسم الصيف × 10 معلومات

رفعت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ بين الأجهزة خلال موسم الزراعات الصيفية، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها.

وفى التقرير التالى نرصد عناصر خطة الطوارئ التى وضعتها الوزارة فى 10 معلومات.

1- زيادة المنصرف من مياه النيل من خلف السد العالى وفقا للاحتياجات الفعلية.

2- تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارىء القصوى فى كافة محافظات الجمهورية.

3- توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة التى تشهدها البلاد.

4- تكليف المهندسين بالإدارت والتفاتيش والهندسات بالمرور الدائم والتأكد من حالة شبكات الرى على الطبيعة

5- الاطمئنان على حالة الرى والتأكد من عدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين فى نهايات الترع.

6- التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأى معدات أخرى بالادارات العامة.

7- بلاغ الوزارة عن حالة جسور الترع أولا بأول واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

8- مراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة.

9- التأكد من وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى أقصى درجات مناسيب المياه التى تتحملها الجسور.

10- اتخاذ الإجراءات بالتخزين فى البرك وخلف القناطر الكبرى، لضمان وصول المياه إلى المزارعين فى الوقت المناسب وبالكمية المناسبة.