بدء عزاء الشيخ معوض إبراهيم أكبر معمر أزهرى بكلية الدعوة بحضور مفتى الجمهورية

بدأ منذ قليل عزاء الشيخ معوض إبراهيم أكبر معمر أزهرى، بمقر كلية الدعوة إسلامية بجامعة الأزهر باللهو الرئيسى المفتوح عقب صلاة المغرب بمسجد وقاعة محاضرات الكلية، بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعباس شومان وكيل الأزهر الشريف.

وتتلقى أسرة الراحل عزاءه وقد وافته المنية أمس الأول بعد 106 أعوام عطاء علمى ودعوى، بدئها فى فى الأزهر، وشيع من الجامع الأزهر ويقام عزاءه بفرع الأزهر بمدينة نصر بالقاهرة وسط حضور طلابه ومريديه.

ولد الشيخ عام /1330 هـ - 1912 م بقرية كفر الترعة الجديد مركز شربين محافظة الدقهلية، إلتحق الشيخ بالأزهر الشريف سنة 1344 هـ -1926 م، بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية، وحصل على الابتدائية عام 1348 هـ - 1930 م وكان شيخ المعهد الأزهرى حينئذ الشيخ الكبير عبد الله دراز والد الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز رحمهم الله .

وبعدها حصل الشيخ على الكفاءة عام 1933 م وعلى الثانوية من معهد طنطا عام 1358 هـ - 1935 م، أولع الشيخ منذ نعومة أظفاره بحب اللغة العربية ودراسة الأدب والاهتمام به ولقد بلغ من تفوقه فى فن الادب أن أستاذ الأدب أهداه كتاب مقامات بديع الزمان وكتب عليه إهداء له، وذلك لنبوغه فى فن الأدب إثر محاولة بينه وبين زميل من زملائه، وفى نفس العام نشر له عباس محمود العقاد الكاتب الجبار كما كان يسميه سعد زغلول قصيدة تحت عنوان ( إستعذاب العذاب )فى جريدة الجهاد عام 1932م.

بعد إنهاء الشيخ المرحلة الثانوية فى المعهد الدينى الأزهرى بطنطا الواقع بجوار محطة سكة حديد طنطا، التحق الشيخ بكلية أصول الدين بالقاهرة بالخازندار، وكان عميد الكلية آنذاك الشيخ الإمام الكبير الشيخ عبد المجيد اللبان رحمه الله.

وتخرج منها عام1939م , أكمل الشيخ سنتين فى تخصص الدعوة وحصل على التخصص عام 1363 هـ - 1941 م، ثم بعد ذلك عين واعظا فى أسوان عام 1942 م – إلى عام 1945 م، ثم إلى الفيوم من سنه 1945 إلى عام 1948 م، ثم إلى مدينة بورسعيد من عام 1948 إلى عام 1956 م

وفى عام 1952 م حصل فضيلته على تخصص التدريس والتربية من كلية اللغة العربية من جامعة الأزهر، لأنه لا يعين فى التدريس إلا من حصل على تخصص التربية والتدريس من جامعة اللغة العربية وهى لمدة سنتين وكان الشيخ واعظ بورسعيد فى ذلك الوقت حينما نال هذه الشهادة .