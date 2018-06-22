اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 10 مناطق بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن 10 مناطق بمدينة أسوان، لمدة عشر ساعات متواصلة.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بإجراء أعمال إحلال وتجديد رافع صرف صحى العقاد أمام المستشفى العسكرى، مما سيترتب عليه قطع المياه عن طريق السادات وامتداد العقاد وحى العقاد وحى خالد بن الوليد وحى الشروق ونجع المحطة ومساهمة البحيرة وشارع نيابة المرور ومدينة ناصر وعمارات التأمين الأهلية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.