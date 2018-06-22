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الكهرباء: استمرار الطوارئ بجميع شركات التوزيع حتى نهاية الصيف

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:05 ص
الكهرباء: استمرار الطوارئ بجميع شركات التوزيع حتى نهاية الصيف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، باستمرار رفع حالة الطوارئ القصوى حتى نهاية فصل الصيف لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمة مميزة لهم.

 

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرف العمليات بالشركات والوزارة مستمرة فى تلقى شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتابع موقف الشبكة على مدار الساعة وسرعة حل الأعطال الفنية لتخفيف العبء على المواطنين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 

وقال حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء التى تتبعها مدن سياحية مثل شركات القناة والبحيرة ومصر العليا سيتم دعمها بوحدات ديزيل احتياطية لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاع ناتجة عن مشاكل فنية بسبب زيادة الحمال وارتفاع درجات الحرارة لضمان عدم تأثر المواطنين لحين إصلاح العطل.


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