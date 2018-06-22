العراق: العقوبات الأمريكية على طهران لن تؤثر على اتفاق مبادلة الخام مع إيران

فيينا (رويترز)

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي خلال اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الجمعة لمناقشة مستويات الإنتاج إن العقوبات الأمريكية على إيران لن تؤثر على اتفاق مع إيران لمبادلة النفط الخام.

واتفق العراق العام الماضي على شحن الخام من حقول كركوك في الشمال إلى إيران لاستخدامه في مصافيها، على أن تسلمه إيران بعد ذلك كمية مماثلة من النفط في مرافئ العراق الجنوبية.

وقال الوزير إن الخام الذي يجري شحنه لإيران حتى الآن يسدد ثمنا للكهرباء التي يحصل عليها العراق بدلا من مبادلة النفط.

وأبلغ الصحفيين قائلا "بدأنا لتونا إرسال كميات صغيرة فعلا إلى مصافيهم، ليس على أساس المبادلة".