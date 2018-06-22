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الصحة الفلسطينية: 35 إصابة بنيران الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

الجمعة، 22 يونيو 2018 06:28 م
الصحة الفلسطينية: 35 إصابة بنيران الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة قطاع غزة
أ ش أ
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أصيب 35 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى والاختناق بالغاز المسيل للدموع فى مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فى جمعة الوفاء للجرحى ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة التى انطلقت فى الثلاثين من مارس الماضي.

واشعل المتظاهرون الاطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لبلدة جباليا وخان يونس حيث قابلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق الرصاص الحى واطلاق كثيف لقنابل الغاز.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين فى مخيم العودة شرق خزاعة شرق خان يونس.

وفى جباليا أكدوا على أن هناك انتشارا مكثفا للقناصة الإسرائيلية على طول الحدود.

ونجح الشبان بازالة السلك الفاصل على الحدود شرق خان يونس.


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