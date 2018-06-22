الشرطة الأمريكية: حادث سيارة أوبر ذاتية القيادة سببه برنامج تلفزيونى

سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت الشرطة فى ولاية أريزونا الأمريكية، إن الأدلة تظهر أن سائقة "الأمان" التى كانت تراقب سيارة أوبر ذاتية القيادة التى تعرضت لحادث فى مارس آذار كانت تشاهد برنامجا تلفزيونيا على هاتفها خلال الحادث مما يشير إلى أنه كان "يمكن تجنبه تماما".

وذكرت الشرطة فى تقرير من 318 صفحة صدر فى وقت متأخر الليلة الماضية أن سائقة الأمان رافايلا فاسكيز كانت تنظر لأسفل مرارا ولا تتابع الطريق وتلقى نظرات خاطفة قبل نصف ثانية من صدم السيارة لإيلين هيرزبيرج (49 عاما) وهى تعبر الطريق فى تلك الليلة.

ووفقا للتقرير فقد تواجه فاسكيز اتهامات بالقتل الخطأ بسيارة، وذكرت الشرطة أن الحادث "كان يمكن تجنبه تماما" لو كانت فاسكيز منتبهة لعملها.

وحصلت الشرطة على سجلات من هولو، وهى خدمة بث مسلسلات وبرامج تلفزيونية وأفلام على الإنترنت، أظهرت أن حساب فاسكيز كان يعرض برنامج المواهب الغنائية (ذا فويس) ليلة الحادث لمدة 42 دقيقة وأن عرض البرنامج على الحساب انتهى الساعة 9:59 بالتوقيت المحلى وهو التوقيت الذى يتزامن مع الوقت التقريبى للحادث.

وكانت سيارة أوبر فى وضع القيادة الذاتية عندما وقع الحادث لكن أوبر مثلها مثل شركات تطوير السيارات ذاتية القيادة الأخرى تستعين بسائق احتياطى للتدخل إذا تعطل النظام الذاتى أو حدثت مواقف صعبة أثناء القيادة.