الداخلية تضبط 12 طن أغذية فاسدة ومجهولة المصدر فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضى

واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها التموينية، لاستهداف الأسواق، ومراقبتها وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

ونجحت الحملات التموينية، التى استهدفت الأسواق بالقاهرة والمحافظات، فى ضبط 12 طن أغذية مجهولة المصدر وفاسدة، تضر بصحة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبطها، وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، بواسطة حملات تموينية يقودها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين.