الداخلية تحرر 663 قضية تموينية متنوعة فى حملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط الأسواق وملاحقة السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 120 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و165 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و12 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و48 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 663 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وضبطت شرطة التموين 23 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و19 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و5 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، وقضيتين إتجار فى الألعاب النارية.