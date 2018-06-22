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الداخلية العراقية تعتقل 7 من عناصر "داعش" فى الموصل

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:05 ص
الداخلية العراقية تعتقل 7 من عناصر "داعش" فى الموصل قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 7 عناصر من تنظيم"داعش" الإرهابى فى الموصل، مبينة أن احدهم كان مسؤولا بارزا فى التنظيم الإرهابى .

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن فى تصريحات أوردتها قناة " السومرية " نيوز اليوم الخميس، إن فوج الرد السريع الثانى التابع لقيادة شرطة نينوى القى القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء .

وأضاف أن "من بينهم إرهابى كان يعمل بما يسمى المسؤول عن التوبات وجمع الأسلحة من منتسبى القوات الأمنية خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال عناصر فى تنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

 

 


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